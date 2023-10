Generazione Z si sposta al mercoledì e vola al 4% di share

Storie di donne al bivio, debutto il mercoledì al 4% di share

"Storie di donne al bivio" è partito ieri, dopo due settimane di giovedi, nel giorno naturale della sua collocazione cioè il mercoledi dopo Cattelan. E subito Monica Setta porta a casa quasi il 4 per cento raccontando gli amori di Manila Nazzaro, Elenoire Casalegno e Francesca Cavallin. La Nazzaro ha rivelato che sposerà presto il compagno Stefano Oradei, ballerino di "Ballando con le stelle" conosciuto solo pochi mesi fa. "È un grandissimo amore" ha detto "non sono mai stata cosi felice". E mercoledi prossimo sono già pronte Pamela Prati, Eleonora Giorgi che sabato festeggia i 70 anni e Manuela Moreno, mezzobusto del Tg2 che sposerà l'imprenditore Giacomo Maiolini con cui ha gia festeggiato la promessa in Puglia ad agosto.