Generazione Z vola al 7% di share, record stagionale

Generazione z vola al 7 per cento, record stagionale

Record stagionale per la trasmissione "Generazione z" condotta e ideata da Monica Setta che ieri ha conquistato il 6.8 per cento di share a notte fonda su Rai 2. Protagonisti la testimonianza esclusiva di Vera Squatrito la mamma della ventenne Giordana di Stefano uccisa dall'ex fidanzato con 48 coltellate. Nella stessa puntata, con picchi al 7.8 per cento anche le confessioni di Beatrice Segreti, regina di Onlyfans, una ragazza appena venticinquenne che ha rivelato di guadagnare in media 40mila euro al mese pagando le tasse.