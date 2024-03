Giambruno a spasso con la Bernardini De Pace e la Meloni in palestra. FOTO

Meloni, l'ex compagno Giambruno cambia vita e va a pranzo con l'avvocato divorzista Bernardini De Pace. Cosa sta succedendo?

Sembrerebbe un pranzo di lavoro quello tra Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni, e l'avvocato divorzista Annamaria Bernardini De Pace. Il settimanale "Chi" ha immortalato i due nel noto ristorante di Piazza del Popolo "Dal Bolognese".

Questo riferisce il magazine: "Pranzo di lavoro e colazione si sono svolti in un clima molto disteso e con l’assistente di lei. Impossibile che si sia parlato di divorzio, perché Giambruno e la Meloni non sono sposati e non hanno conflitti per quanto riguarda la figlia Ginevra, che vede ogni giorno il padre".

Andrea Giambruno al centro, Anna Maria Bernanrdini De Pace a sinistra



Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nonostante la recente separazione dal giornalista Mediaset, mantiene le buone abitudini: amante dello sport, non rinuncia all'allenamento, e la mattina presto va spesso in palestra insieme alla sorella Arianna.

"Chi" l'ha immortalata poco dopo una sessione di palestra: leggins neri, capelli legati e trolley con il cambio. La premier inizia così le sue giornate, prima di andare a Palazzo Chigi.

Giorgia e Arianna Meloni



Da questi scatti il momento difficile dopo la separazione sembrerebbe superato.