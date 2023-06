Giletti, Cairo non va dai pm: impegno inderogabile. Il libro del boss Graviano

Caso Giletti, le memorie di Graviano e l'udienza di Cairo cancellata

Continua a far discutere il caso Giletti, relativo allo stop improvviso deciso dall'editore di La7 Cairo per il suo programma "Non è l'Arena", senza fornire una motivazione valida. I magistrati di Firenze che indagano sul caso vogliono vederci chiaro in questa vicenda piena di ombre e per questo hanno deciso di convocare in Procura proprio Cairo.

L'udienza - si legge su Repubblica - era fissata per oggi, ma l'editore del Corriere ha fatto sapere ai pm che nel giorno in cui è stata fissata la data della sua convocazione per rendere dichiarazioni come testimone ha un impegno inderogabile e quindi non potrà esserci. E si cerca una nuova data. Sul motivo che ha spinto Cairo a chiudere da un giorno all'altro la trasmissione di Giletti restano varie ipotesi aperte, ma il conduttore ha ribadito in più occasioni che stava per occuparsi di mafia e in particolare dei presunti contatti tra i boss e Berlusconi e Dell'Utri, preparando puntate dedicate al delicato argomento.