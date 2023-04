Giletti choc: "Io sempre più sotto scorta". Poi la bomba su Messina Denaro

Massimo Giletti e la vita sotto scorta: "Ho ricevuto lettere di minacce ma non ho mai esitato ad andare oltre"

Dalla nuova vita sotto scorta ai festini dell'ex boss latitante Matteo Messina Denaro: Massimo Giletti, padrone di casa de "Non è l'Arena", il programma d'approfondimento legato all'attualità in onda tutte le domeniche su La7, si è raccontato senza filtri al giornale radio "L'Attimo Fuggente", trasmissione condotta da Luca Telese e Giuliano Guida.

Giletti, che nelle ultime settimane si è occupato nei suoi programmi sempre di più di Cosa Nostra e Matteo Messina Denaro, ha rivelato che la vita sotto scorta è "sempre più dura", le minacce sono tante, ma "non ho mai esitato andare oltre, anche con quando ero alla Rai", ha ribadito il giornalista.

Infine, Giletti ha annunciato anche che nella puntata di stasera domenica 2 aprile de "Non è l'Arena" manderà in onda un "grosso scoop che riguarda festini che avvenivano in una villa a Palermo a cui partecipavano politici, imprenditori, il gotha palermitano e ogni tanto anche Matteo Messina Denaro".