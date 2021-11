Giordano-Gruber: La regina del politicamente corretto mi prende in giro. VIDEO

Lilli Gruber imita la voce di Mario Giordano, che le risponde a tono

Il conduttore di Fuori dal Coro Mario Giordano ha replicato alla giornalista che lo aveva imitato in pubblico. "Ebbene sì, cara Lilli Gruber, ho una brutta voce. Che ci vogliamo fare? È un mio difetto fisico: ti chiedo scusa, vi chiedo scusa. Ho una brutta voce, ho un difetto fisico", esordisce il giornalista. Che però non si ferma qui.

Lilli Gruber, infatti, aveva anche affermato a un evento pubblico, di non considerare Mario Giordano un suo collega: "No, per me Mario Giordano non è un collega", aveva detto alla platea, per poi aggiungere: "Se faccio un verso, sai chi è questo Giordano", imitando la voce del giornalista.

"Che la regina del politicamente corretto prenda in giro, attacchi una persona sui suoi difetti fisici, beh, a che livello sei caduta cara Lilli?", ha replicato Mario Giordano in apertura della sua trasmissione andata in onda il 16 novembre su Rete 4, accanto a un cartonato della giornalista di La7.

E poi ha rincarato la dose: "Se poi cara Lilli per essere tuoi colleghi bisogna partecipare alle riunioni dei ricconi del Bilderberg e farsi vedere sugli yacht con De Benedetti ebbene allora io sono orgoglioso di non essere tuo collega perché al Bildeberg non ci vado e sullo yacht con De Benedetti neppure. Ho questa brutta voce e la uso per urlare e cercare di risolvere qualche problema degli italiani", ha concluso Giordano.