Giornalismo, Pirelli sponsor della 63esima edizione del Premiolino

In arrivo la 63ma edizione del premio di giornalismo "Il Premiolino" da quest’anno sostenuto da Pirelli

Lunedì 12 giugno 2023 si riunirà a Milano la giuria de ‘Il Premiolino’, il più antico e prestigioso premio dedicato al mondo dell’informazione, assegnato ogni anno da una giuria composta da giornalisti a sei professionisti della carta stampata, radio, televisione e new media che si siano distinti per l’impegno professionale e per aver contribuito alla difesa dell’indipendenza delle opinioni e della libertà di stampa da qualsiasi condizionamento.

Fondato nel 1960, il premio è nato per iniziativa di un gruppo di inviati milanesi, tra cui Orio Vergani, Paolo Monelli, Luigi Barzini, Indro Montanelli, Enrico Emanuelli e Enzo Biagi, che è stato il primo presidente.

La giuria del Premiolino è composta da 11 membri, firme di rilievo del giornalismo italiano: Chiara Beria di Argentine, presidente, Piero Colaprico (vicepresidente), Giulio Anselmi, Ferruccio de Bortoli, Milena Gabanelli, Enrico Mentana, Donata Righetti, Valeria Sacchi, Beppe Severgnini, Gian Antonio Stella, Carlo Verdelli.