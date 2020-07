Giornalisti, Il Messaggero: sciopero dei collaboratori per tutto il weekend

Collaboratori del Messaggero in sciopero da oggi a domenica "contro la proposta unilaterale dell'editore di un ulteriore taglio ai compensi".

Lo rende noto l'Assemblea di Collaboratori del quotidiano romano, che d'intesa con il sindacato unico e unitario dei giornalisti Italiani, la Fnsi, ha proclamato lo sciopero "per la dignità del lavoro, per il diritto dei giornalisti di informare, e per il diritto dei lettori di essere informati da giornalisti liberi e indipendenti", a fronte di un editore "che sta ignorando ogni richiesta di dialogo".

Il Messaggero: sciopero dei collaboratori

L'Assemblea "si scusa con i lettori per l'astensione dal lavoro: ma questa è una battaglia che dobbiamo fare tutti insieme per la qualità dell'informazione e la dignità del lavoro. Siamo giornalisti sottopagati e senza diritti, come tanti, e abbiamo deciso di lanciare un segnale forte e indispensabile. L'Azienda sa bene l'apporto fondamentale dei collaboratori che ogni giorno, in ogni condizione, informano milioni di cittadini sui loro territori in Lazio, Umbria, Abruzzo e non solo".

Al nostro Direttore - continua l'Assemblea - a cui va l'augurio di buon lavoro per il recente incarico, segnaliamo che i doveri di solidarietà professionale e colleganza alla base dei corretti rapporti, appunto, tra colleghi, impallidiscono di fronte alla mail che abbiamo ricevuto e in cui ci consiglia di accettare le riduzioni unilaterali, chiudendo gli occhi sulla non applicazione del contratto. Solo tenendo i taccuini chiusi - conclude l'Assemblea dei Collaboratori - e i pc spenti speriamo che l'azienda apra il confronto, che chiederemo incessantemente anche tramite la mediazione delle istituzioni, chiamate in causa da un comportamento inaccettabile dell'editore".