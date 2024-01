Giovanna Reanda nuova direttrice di Radio Radicale, Falconio passa al Tg5

Radio Radicale, Falconio lascia l'emittente fondato da Pannella. Entra Reanda

Giovanna Reanda alla direzione di Radio Radicale. Da oggi, lunedì 15 gennaio, Reanda prende il posto di Alessio Falconio, dal primo febbraio al Tg5 come scrive Primaonline.

Romana, classe 1966, Reanda lavora a Radio Radicale dal 1990, iniziando in archivio, per poi passare dopo pochi mesi in redazione. Giornalista Professionista dal 1997 è stata corrispondente parlamentare per molti anni e attualmente è membro del Direttivo dell’Asp e di Stampa Romana. Prima della nomina era vicecaporedattore.