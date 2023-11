Giulia Cecchettin, in onda lo speciale "Generazione Z" su Rai 2

Una puntata speciale della trasmissione per ricordare la ventiduenne Giulia Cecchettin, barbaramente uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, fermato a Lipsia e in attesa di estradizione. Lo propone – per riflettere sul tema della violenza contro le donne e i femminicidi – Monica Setta nello speciale di “Generazione Z”, il programma della Direzione Approfondimento in onda martedì 21 novembre alle ore 01.10 su Rai 2.In studio, con Monica Setta, ci saranno Alessandra, la mamma di Pamela Mastropietro, trucidata dopo una serie di violenze, la psicologa Maura Manca, l’avvocato Gian Ettore Gassani, esperto di Diritto di Famiglia e la psichiatra Adelia Lucattini. In collegamento, inoltre, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.In sommario anche un reportage esclusivo realizzato con le mamme di ragazze vittime di femminicidio, tra le quali la madre di Desirée Mariottini, e servizi di Pietro Capella da Padova con testimonianze esclusive dei familiari di Giulia Cecchettin.