Giulia De Lellis "fuori di seno". Il vestito trasparente fa vedere tutto, che lato B! Le foto

Giulia De Lellis scatenata a Milano, il vestito trasparente fa vedere tutto

Giulia De Lellis senza freni. L'influencer con oltre 5 milioni e mezzo di follower su Instagram e star di programmi televisivi come Uomini e Donne e Grande Fratello Vip, girando per Milano con un vestito nero semi-trasparente, fa impazzire i fan e i follower dei social.

La De Lellis, infatti, ha pubblicato un post dove raccoglie con una gallery diversi scatti, conquistando migliaia di like e commenti degli utenti.

"Sei incredibile, la più bella di Milano!", scrive un affettuoso fan della ragazza. "Sempre più bella, ti seguo da quando facevi Uomini e Donne", commenta invece un'altra follower. Ma c'è anche a chi questo tipo di abito non è andato giù.

"Bella, per carità. Ma come si fa a uscire di casa così?", si chiede un utente. "A questo punto potevi uscire nuda, non credi?", si legge ancora. E, infine, "Questa non sa più cosa inventarsi per far parlare di sè. La fama finisce per tutti cara, accettalo...", commenta al veleno un altro utente.