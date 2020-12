Gli auguri di MD all'Italia con il sorriso raffigurante di Antonella Clerici.

Con il sottofondo di “Vengo anch’io”, il brano lanciato da Enzo Jannacci ed arrangiato dal figlio Paolo, MD lancia un messaggio forte di speranza e fiducia che uno dei protagonisti più stimati della distribuzione italiana e la sorridente regina della Tv affidano a uno spot, andando quindi oltre le motivazioni di una comunicazione commerciale. Lo lancia con lo spot realizzato dall’agenzia Sunny di Milano. Un messaggio per un Natale quest'anno particolare tanto che il fondatore del Gruppo, il bolzanino Patrizio Podini, intento a confezionare pacchi regalo in un aambiente caldo e famigliare, farà di persona gli auguri a tutti gli italiani a fianco di Antonella Clerici.

“Lo spot nasce con motivazioni ben precise: emozione, concretezza e un pizzico di ironia”, spiega Anna Campanile, direttrice marketing di MD. “Uno spot in cui i valori e la magia del Natale prendono il posto dei consueti messaggi su prodotti od offerte da promuovere. Nasce per un preciso volere del nostro presidente: fare personalmente gli auguri a tutti gli italiani in un momento così difficile, affiancando con un po’ di humour il sorriso famigliare e rassicurante di Antonella Clerici”.

Colonna sonora di questo divertente scambio di auguri è l’immancabile brano “Vengo anch’io”, arrangiato per l’occasione in chiave natalizia da Paolo Jannacci.

Se la brava conduttrice non ha bisogno di presentazioni, per il cavaliere Patrizio Podini -fondatore e presidente di MD spa- questa pubblicità rappresenta un vero e proprio debutto da attore protagonista. E chi lo conosce sa quanto sia riservato e dedito solo al suo lavoro.

Ma il bisogno di coesione sociale di questo momento ha avuto il sopravvento ed eccolo davanti alla macchina da presa.