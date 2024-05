Gnima Seck, chi è la giovane senegalese che ha sfidato Vannacci

Gnima Seck è una 31enne di Monza ma di origine senegalese che lavora come mediatrice culturale per il recupero dei giovani

Nell'ultima puntata di Dritto e Rovescio c'è stato un accesso dibattito tra il Roberto Vannacci e Gnima Seck, 31enne italiana di origine senegalese che ha contestato le parole del generale sul tema dell'italianità. "Sono qui perché tempo fa ha fatto un discorso sull’italianità rivolto a Paola Egonu - ha detto la mediatrice culturale - Sotto i suoi occhi ha una società in continuo cambiamento e questo vuol dire che non sono solo io ma siamo in tanti a essere figli di migranti nati e cresciuti in questo paese. Sono fiera delle origini senegalesi e di essere nata a Monza, nessuna delle due cose deve escludere l'altra".

"Io non la vedo questa italianità. - ha subito replicato il neo candidato per la Lega alle elezioni Europee - Lei va fiera di essere origine senegalese e sono d'accordo con lei, probabilmente è una cittadina italiana e ha tutto il diritto di esserlo. L'unica cosa che balza agli occhi è che le sue caratteristiche somatiche non rappresentano la maggior parte della popolazione italiana". "La maggior parte fino adesso”, ha risposto la giovane. "Fra 300 anni sarà diverso oggi è così. - ribatte Vannacci - È stata eletta miss Zimbabwe una bellissima ragazza bionda bianca e con gli occhi azzurri e la popolazione è insorta perché non la riconosceva come rappresentante. Il riconoscimento delle differenze non toglie alcun diritto o dignità a nessuno".

Chi è Gnima Seck

Gnima Seck è nata a cresciuta a Monza ma è di origine senegalese. "Negli anni ho lavorato tanto con i giovani per un progetto di recupero dei ragazzi di seconda generazione vicini alla delinquenza ( zona Lecco-Calolziocorte). - così si legge nella sua biografia sul sito del Comune lombardo - Dai 18 anni ho iniziato a fare la mediatrice culturale, quindi traduzione linguistica e culturale per gli immigrati. Ho molti hobby, mi piace andare in discoteca e fare la fotomodella, aperta al dialogo e alla conoscenza di altre culture".

Gnima Seck collabora con l’Associazione Mosaico di Bergamo e in passato è diventata famosa per aver ripreso e denunciato un uomo che l'aveva molestata sul treno mostrandole le parti intime.