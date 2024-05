Lega, Zaia "congeda" il Generale: "Votare Vannacci? Sarei un traditore"

Europee, Zaia: "Votare Vannacci? mi sentirei un traditore"

"Se votero' Vannacci? Mi sentirei un traditore, come faccio a non votare un veneto?". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, rispondendo alle domande dei giornalisti circa la candidatura del generale Vannacci (che va ricordato a Nord-Est non sara' capolista come al Centro e al Sud).

"Penso che (la candidatura di Vannacci, ndr) debba essere rispettata visto e considerato che e' una prerogativa del nostro segretario. A me piace ricordare che c'e' una bella lista di candidati da noi e sono sicuro che sapranno esprimere anche un buon risultato sul fronte delle preferenze visto e considerato che sono persone note", ha precisato Zaia.

"I suoi ideali sono la Costituzione e la Costituzione prevede l'autonomia quindi questo vale per tutti. L'autonomia e' prevista anche da Costituzione. Tutto il resto sono divagazioni sul tema". Zaia sottolinea che la Lega ha valori diversi rispetto al Generale. "Confermiamo i nostri valori. Ho visto delle dichiarazioni che non si possono condividere ma non voglio dare assolutamente adito ad ulteriori polemiche anzi, penso che questo Paese si sia gia' interrogato forse tre, quattro, cinque giorni sul tema della disabilita' e altro ma penso che noi andiamo avanti per la nostra strada. Il generale e' candidato come indipendente: la Lega ha i suoi valori, il generale ne avra' altri". L'ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia commentando le dichiarazioni del generale Vannacci a margine di una conferenza stampa organizzata a Venezia.

Papa, Zaia: "Grande personaggio, un incontro toccante"

"So che no si dovrebbe dire cosi' ma per me e' un "grande personaggio". E' stato un incontro commovente e toccante soprattutto al carcere femminile della Giudecca. Per me personalmente e' stata una giornata da ricordare, di quelle in cui si dice io c'ero e io potro' dirlo", ha detto il presidente del Veneto commentando l'incontro con il Pontefice di domenica scorsa a Venezia.