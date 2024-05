Balotelli elogia a sorpresa Salvini: "Idee affini". E La Lega rilancia il post

Balotelli a Salvini: "Abbiamo molte idee in comune. Chi segue l'Europa non ama l'Italia"

E' nata una strana coppia mediatica. Mario Balotelli e Matteo Salvini. L'ex calciatore azzurro ha espresso apprezzamenti per il leader della Lega: "Molte idee affini".

Secondo il quotidiano "il Giornale", Balotelli ha espresso queste parole in un'intervista: "Non ho mai votato e in passato mi sono scontrato con Matteo ma devo essere sincero abbiamo molte idee in comune". E, ancora: "Chi segue l'Europa davvero non ama l'Italia".

Gli ex trascorsi

Mario Balotelli non ha buoni trascorsi con Matteo Salvini. Basti pensare ai loro scontri sullo Ius Soli, nel 2018, quando il calciatore commentò: "È brutto avere la cittadinanza solo a 18 anni. Non sono un politico, ma penso che la legge debba essere cambiata", e il leader della Lega rispose: "Caro Mario, lo ius soli non è la priorità mia, né degli italiani. Buon lavoro e divertiti, dietro al pallone".

Il post di Mario Balotelli è stato rilanciato dai social della Lega.