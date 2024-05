Gomorra, 10 anni dopo: reunion del cast. Serie tv torna col sequel (come Romanzo Criminale)

Gomorra, 10 anni dopo: reunion del cast della serie tv

Gomorra sta per tornare. I fans di una delle serie più iconiche della tv (nata da un’idea, e dal romanzo, di Roberto Saviano) rivedranno i protagonisti in una reunion a dieci anni dal debutto della prima stagione (6 maggio 2024): di nuovo insieme Marco D’Amore (Ciro Di Marzio), Salvatore Esposito (Genny Savastano), Fortunato Cerlino (Don Pietro), Maria Pia Calzone (Donna Imma), Ivana Lotito (Azzurra) e Cristina Donadio (Scianel) - ma non mancheranno sorprese e partecipazioni special - nello speciale che debutterà sabato 25 maggio (in prima serata) su Sky Atlantic e in streaming su Now, disponibile anche on demand.

Amatissima in Italia e la più popolare delle serie italiane anche all’estero (dati Parrot Analytics): Gomorra è stata inserita due volte dal New York Times sul podio della prestigiosa classifica delle migliori serie dell’anno, nel 2017 per l’autorevole quotidiano americano è tra le prime 5 migliori produzioni internazionali (non americane) del decennio.

Gomorra, Sky lancia maratona e speciali 10 anni dopo

Non solo. Dal 25 maggio, e fino al 2 giugno, Sky Atlantic +1 si trasformerà in Sky Atlantic Gomorra, pop-up channel interamente dedicato alla serie made in Napoli prodotta da Sky. Si potrà assistere alle maratone delle cinque stagioni (58 episodi ricchi di colpi di scena), al film «L’immortale» (regia di Marco D’amore) che fu storia ponte fra la quarta e la quinta e ai contenuti speciali sul dietro le quinte della serie





Gomorra, la serie tv e il prequel in lavorazione

Ma l'attesa più grande dei fans di Gomorra è per il ritorno con un sequel. Meglio un prequel della celebre serie tv: Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli sono al lavoro per la sceneggiatura della storia che racconterà l'ascesa criminale del boss Pietro Savastano, da quando era solo un ragazzo di strada fino a diventare il più importante e spietato boss di Napoli.

Gomorra e Romanzo Criminale, i prequel in lavorazione

Non solo Gomorra. Nei mesi scorsi Sky aveva annunciato un altro atteso prequel in lavorazione, si tratta di Romanzo Criminale – La serie che si ispira all’ascesa della Banda della Magliana: una nuova storia collocata negli anni precedenti alle vicende raccontate nelle due stagioni della serie tv e che si aggancerà ai suoi personaggi.