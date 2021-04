Google, è finita la dittatura dell'algoritmo: arriva Dtsocialize su blockchain

Vi ricordatate quando pochi mesi fa l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tuonato che dopo il suo ban da tutti i social, uscirà con il proprio social network anti-dittatura Facebook e Twitter? Eccolo: il progetto si chiama Dtsocialize, gestito dall'omonimo gruppo, Dtsocialize Holding, che presto, attraverso il brand Ushare, sarà quotato al London Stock Exchange.

Il gruppo si occupa di tutela e riservatezza della privacy, con un proprio ecosistema digitale su blockchain in progressiva espansione. Sistema che sarà disponibile sul mercato fra due/tre mesi gratuito e completamente decentralizzato e democratico (nessuno può bannare nessuno ne tantomeno oscurare qualsiasi tipo di informazione video).

Il social innovativo mira a scavalcare le pratiche monopolistiche dei grandi attori del Big Tech americano che ormai attraverso una centralizzazione (sono cioè comandati e gestiti da poche persone e in alcuni casi anche da una sola persona) dei processi possono decidere la chiusura o meno di un account comportando la perdita di lettori. Il motivo? Il famoso algoritmo decide che alcuni dei temi trattati non sono in linea con le idee dei vari Google, Facebook, Twitter e Youtube, generando il progressivo oscuramento sui motori di ricerca. In poche parole non c'è più la libertà di parola.



Il nuovo progetto Dtsocialize su blockchain non sarà un semplice social network come Facebook ma un sistema che darà anche la possibilità di interagire sia vocalmente che testualmente in realtà aumentata. La piattaforma disporrà anche della prima app di messaggistica al mondo completamente criptata che non ha bisogno di numero di telefono né tantomeno di una mail (https://uupsocial.tech/). App che permetterà in una seconda fase anche di fare dei meeting stile Zoom, la vera novità nell'era Covid, ma completamente criptati.

Il progetto consentirà anche l'acquisto di security token della Dtsocialize che sono in una trust chain bancaria (wallex bank), avendo diritto tramite blockchain a delle commissioni su tutto il guadagno di questa azienda e dalla vendita dei big data.