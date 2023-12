Google traccia gli utenti anche in incognito: patteggia 5 miliardi di dollari

Ha tracciato gli utenti: Google patteggia risarcimento record

Google ha accettato di patteggiare una causa da 5 miliardi di dollari per violazione della privacy nell'ambito della quale veniva accusata di tracciare chi utilizzava la modalità "incognito" sul suo browser Chrome o altre funzionalità analoghe di altri programmi per la navigazione. Lo riferisce l'Associated Press.

L’azione legale collettiva, intentata nel 2020, sostiene che Google abbia ingannato gli utenti facendolo loro credere che le loro attività non sarebbero state monitorate se avessero navigato in incognito. Le tecnologie pubblicitarie di Google e altri strumenti del motore di ricerca, invece, avrebbero continuato a catalogare i dettagli delle visite dei fruitori nonostante l’utilizzo di una navigazione apparentemente “privata”.

I querelanti hanno inoltre affermato che le attività della controllata di Alphabet hanno prodotto una “raccolta inspiegabile di informazioni” su utenti che pensavano di aver adottato misure per proteggere la propria privacy.

L'accordo, raggiunto giovedì, deve ancora essere approvato da un giudice federale. I termini economici del patteggiamento non sono stati resi noti. Gli avvocati dei querelanti avevano presentato una richiesta di 5 miliardi di dollari in risarcimenti e si aspettano di presentare una proposta di accordo transattivo definitivo in tribunale entro il 24 febbraio. Interpellata dall'Associated Press, Google non ha risposto nell'immediato a una richiesta di commento sull'intesa.