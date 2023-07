Google indossa il camice bianco: creato un bot affidabile come un medico vero

Grazie a Google l'intelligenza artificiale sbarca in medicina: nuovi tool affidabili come i medici veri

Google, il motore di ricerca più utilizzato al mondo, sta testando la capacità del suo nuovo tool di intelligenza artificiale specializzato in ambito medico e clinico. Secondo uno studio, pubblicato in un articolo su Nature, Med-PaLM, un modello linguistico di grandi dimensioni - Large Language Models (LLM) -, potrebbe presto diventare un valido supporto per il medico e per i professionisti sanitari.

A dirlo sono i ricercatori della Google Research che hanno appena diffuso i risultati di un nuovo test, in cui è emerso che un bot sbaglia quanto un medico vero. Med-PaLM nasce dall'ottimizzazione di PaLM e della sua variante Flan-PaLM. Dai risultati si evince che un gruppo di medici ha giudicato solo il 61,9% delle risposte in formato lungo Flan-PaLM scientificamente valide, rispetto al 92,6% delle risposte Med-PaLM, alla pari con le risposte generate dai medici (92,9%). Allo stesso modo, il 29,7% delle risposte Flan-PaLM è stato valutato come potenzialmente in grado di portare a esiti dannosi, in contrasto con il 5,8% per Med-PaLM, paragonabile alle risposte generate dal medico (6,5%).