Google Italia, nuovo boss in arrivo: Candiani in pole. Interim a Clemares

Google Italia, Silvia Candiani in pole position per il ruolo di Country manager. Per ora interim a Fuencisca Clemares

Siamo agli sgoccioli, Google Italia sta per scegliere il suo nuovo numero uno. E, dalle prime indiscrezioni, sarà quasi certamente una manager. Ora, dunque, mentre l’elaborato processo di selezione continua per la sua strada, le piste principali chiamano in causa, in maniera diversa, due professioniste di rilievo.

Terminata ufficialmente il 30 di novembre l’era di Fabio Vaccarono, ora ai vertici (e tra i soci) di Wversity, l’emea dell’azienda di Mountain Views ha trasferito l’interim del Belpaese a Fuencisca Clemares, attualmente Country manager in Spagna e Portogallo di Google.

Ma, come scrive Emanuele Bruno su Primaonline.it, l’incarico alla Clemares sarebbe provvisorio, in vista di finalizzare l’accordo con un’ideale candidata italiana. Così, dunque, la top manager spagnola è destinata a tornare a sovrintendere sulla penisola Iberica. Ma dunque a chi spetterebbe l’Italia? A quanto pare, in pole position per il nostro Paese ci sarebbe Silvia Candiani, attualmente (dal 2017) in forze presso Microsoft Italia come amministratore delegato.

Una carriera importante quella della Candiani, che va dalla Bocconi ad, appunto, Microsoft, passando per McKinsey e Vodafone. Laureata in economia e commercio, Candiani ha lavorato in McKinsey per 5 anni, poi in San Paolo Imi per un anno, e, infine, ha fatto una lunghissima esperienza nelle telecomunicazioni, prima in Omnitel e poi in Vodafone, dove era stata assunta da Vittorio Colao. In Microsoft, invece, ha svolto un’ampia e variegata serie di incarichi strategici prima di arrivare al vertice dell’azienda.