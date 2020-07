Google, lanciata Italia Digitale: in arrivo 900 milioni di dollari

Google investirà 900 milioni di dollari in Italia, dedicati ad aiutare la trasformazione digitale delle imprese del Paese, anche attraverso il nuovo programma Italia in Digitale. "Siamo orgogliosi di essere un partner della ripresa italiana. Investiremo più di 900 milioni in cinque anni per aiutare nella trasformazione delle aziende, includendo il lancio di due Google Cloud region in partnership con Tim", ha detto Sundar Pichai, ad del gruppo. Durante la pandemia Google ha lavorato con governi di tutto il mondo per affrontare la crisi e in Italia ha collaborato con il ministero della Salute e quello dell'Istruzione.

A rischo 60 mln di posti di lavoro in Europa

Mentre alcuni settori hanno continuato a lavorare tramite lo smart working, le piccole aziende sono state colpite in maniera sproporzionata dalla crisi, con il turismo, la ristorazione e il retail che hanno sofferto più degli altri settori; secondo McKinsey sono a rischio 60 milioni di posti di lavoro in Europa. È anche per questo, spiega Google, che il gruppo ha deciso di lanciare Italia in Digitale "un progetto per accelerare l'economia del Paese offrendo strumenti, formazione e partnership per supportare aziende e chi cerca un'occupazione".

La digitalizzazione una priorità

"Google ha investito in Italia per diversi anni per fornire, gratis, formazione sulle skills digitali e accelerare la trasformazione del Paese. In linea con questa strategia, annunciamo Italia in Digitale, nuovi strumenti e investimenti per aiutare le persone e le piccole aziende a imparare nuove abilita', trasformare i propri modelli operativi e recuperare dalla crisi. La tecnologia era importante prima dello scoppio della pandemia ed e' ancora piu' essenziale oggi. La digitalizzazione deve essere una priorità per tutti per riportare la crescita in Italia", ha sottolineato Fabio Vaccarono, managing director di Google Italia.