Google riduce il tracciamento degli utenti. Svolta sul mercato pubblicitario

Ma dal 2025 arriva un nuovo sistema di tracciamento, Privacy Sandbox

Google ha iniziato a rimuovere il tracciamento web tramite cookie. Secondo Il Sole 24 Ore, "lo spegnimento dei cookie è iniziato, e sarà progressivo: in questa fase iniziale interessa appena l’1% dei connessi (circa 30 milioni di persone), e per fine anno dovrebbe riguardare tutti gli utenti che utilizzano il browser Chrome (oltre il 90% del totale), per quello che sarà uno dei più grandi cambiamenti nella storia di Internet".

Dal 2025, Google introdurrà un nuovo sistema di tracciamento un po’ più privato chiamato “Privacy Sandbox”, ma intanto il Sole 24 Ore prova ad analizzare l'impatto del primo step di rimozione del tracciamento sul mercato pubblicitario, uno dei più floridi di quelli legati al digitale. "Secondo le analisi di Statista, nel 2023 il digital advertising nel suo complesso - cioè tutta la pubblicità che circola in rete - ha un valore di circa 624 miliardi di dollari. E potrebbe superare gli 800 miliardi, entro il 2027".

"e è vero - come sostiene la società di digital advertising Raptive - che i nuovi utenti senza cookie di Google producono entrate pubblicitarie inferiori del 30%, l’industria della pubblicità digitale dovrà trovare le sue contromisure per non bruciare circa 200 miliardi di ricavi, scrive il Sole 24 Ore.