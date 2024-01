"Grazie a quel fesso esiste Radio Deejay". Scontro totale Linus-Cecchetto

Linus-Cecchetto e quel "fesso" che non è piaciuto a Jody (il figlio di Claudio)

Linus su Radio Deejay ha attaccato Claudio Cecchetto e in difesa del padre è intervenuto il figlio Jody. Tutto è successo durante una puntata di Deejay chiama Italia. Linus e Nicola Savino commentano gli ascolti di People from Cecchetto, il documentario trasmesso la sera prima su Rai Uno e dedicato al talent scout. Gli ascolti non hanno premiato lo speciale e, in diretta Linus dice: "Malissimo Rai Uno, evidentemente c’era qualcosa di pochissimo interessante". Savino replica: "Quanto sei fesso". Lui: "Eh no, quanto è fesso quello". La replica a queste critiche - si legge su Il Corriere della Sera - non arriva però da Claudio Cecchetto bensì dal figlio Jody.

"Caro Pasquale, - scrive Jody sui social - ho sentito che hai ritenuto People from Cecchetto qualcosa di "pochissimo interessante". Ma la parte che più mi è dispiaciuto sentire è stata la parte del "fesso" perché, come hai detto tu, quel fesso "è la persona grazie alla quale esiste Radio Deejay”. Anche solo per questo, senza considerare il resto, tanto fesso non mi sembra. Forse - prosegue Jody - non hai considerato che sminuendo il doc hai anche sminuito le testimonianze di Jovanotti, Fiorello, Gerry Scotti, Amadeus e Fabio Volo". La replica di Linus, su Instagram: "Sei un bravo ragazzo, e ti fa onore che tu difenda papà. Il resto non lo potrai mai capire. Per fortuna. In bocca al lupo per tutto".