Gruppo 24 Ore, utile in positivo e ricavi su (+3,3%). Cresce la pubblicità

Gruppo 24 Ore, cresce la pubblicità (+1,1%)

Il gruppo 24 Ore archivia il primo trimestre 2023 in positivo. Nei primi tre mesi dell’anno, il gruppo ha registrato ricavi consolidati pari a 48,9 milioni di euro, in crescita del 3,3%, un Ebitda positivo per 5,4 milioni, in miglioramento di 3,6 milioni, e un risultato netto positivo per 0,4 milioni contro la perdita di 3,5 milioni registrata nei primi tre mesi del 2022.

Nel periodo i ricavi editoriali registrano una lieve riduzione, -0,3% a 24,4 milioni: i minori ricavi generati dalla vendita del quotidiano cartaceo sono in gran parte compensati dall’incremento del fatturato derivante da abbonamenti digitali al quotidiano e al sito.

I ricavi diffusionali del quotidiano (carta + digitale) ammontano a 10,2 milioni (-1,3%). Di questi, il quotidiano digitale vale 4,9 milioni (+3,9%), il cartaceo 5,2 milioni (-5,7%) rispetto al 2022. L’agenzia Radiocor Plus registra ricavi pari a 1,8 milioni, in aumento del 9%.