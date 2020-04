Gruppo 24Ore, da maggio eventi digitali in 2 nuovi format

GRUPPO 24 ORE: al via la nuova offerta digitale di 24 ORE Eventi. Due i nuovi format al via da maggio: Live Streaming 24 e Interactive Event 24.

24 ORE Eventi, la Società del Gruppo 24 ORE guidata da Federico Silvestri, attiva nella produzione e organizzazione di convegni, road-show, summit e progetti tailor-made, ha risposto prontamente alla situazione contingente e al cambiamento già in atto. Lo ha fatto, rinnovando ed integrando la propria offerta, attraverso i nuovi format per la realizzazione di eventi digitali: i primi prodotti che saranno posti all’attenzione del mercato sono i Live Streaming 24 e gli Interactive Event 24. Nuove modalità che arricchiscono la proposizione di 24 Ore Eventi, sempre tesa a permettere il conseguimento degli obiettivi di comunicazione dei clienti, attraverso la qualità dei contenuti firmati dalle testate del Gruppo.

24 ORE Eventi mettendo a sistema, di volta in volta, storie d’impresa, iniziative Istituzionali, testimonianze degli Opinion Leader di riferimento di ciascun settore - oltre alle competenze editoriali - si conferma ancora una volta il partner ideale per affiancare gli stakeholder ed il Paese nella fondamentale fase della ripartenza e del rilancio.

Federico Silvestri DG 24ORESYSTEM



Tutte le redazioni del Gruppo 24 ORE - Il Sole 24 ORE, Radio 24 e Radiocor – da sempre coinvolte nella ideazione delle diverse iniziative di 24 ORE Eventi, continueranno il proprio impegno nello sviluppo di contenuti e format editoriali, rilanciando la capacità di progettazione anche nella fruizione digitale.

Gli eventi Live Streaming 24 , trasmessi in diretta prevalentemente dalle sedi del Gruppo 24 ORE, saranno fruibili e aperti al pubblico sulle diverse piattaforme digitali, a cominciare dal sito ilsole24ore.com e sino ai canali social delle testate, raggiungendo così la total-audience del Gruppo 24 ORE. Gli spazi della sede, trasformati ed adeguati con allestimenti scenografici e tecnologici, ospiteranno giornalisti e relatori, presenti in sede e/o collegati da remoto, in un vero e proprio auditorium virtuale.

Gli Interactive Event 24 , consentiranno la fruizione dell’evento previa registrazione, attraverso una piattaforma digitale che consentirà la più ampia interazione degli utenti, con molte iniziative tra le quali: Q&A tramite chat moderate, sondaggi real-time e la condivisione di contenuti digitali per il download, che accompagneranno anche gli interventi dei relatori. L’agenda dei lavori sarà coordinata da una regia virtuale per la creazione del palinsesto attraverso il quale si declinerà l’Agenda dell’evento e integrando, secondo le necessità, contenuti live e pre-registrati, di tutti i relatori connessi da remoto in Italia e all’estero.

Per entrambe le modalità è prevista, a partire dal giorno successivo al suo svolgimento, la fruizione della registrazione integrale dell’evento che sarà disponibile nella sezione Stream24 del sole24.ore.com, nella sezione dedicata a 24 ORE Eventi.

Tutti gli eventi saranno supportati da una campagna di comunicazione crossmediale che coinvolgerà sia i diversi mezzi del gruppo, sia attività di web e direct marketing, oltre alle principali piattaforme social.

Con il lancio della nuova offerta digitale, cambierà dunque il palinsesto delle iniziative di 24 ORE Eventi: il calendario da maggio a luglio proporrà tutte iniziative concepite e programmate in versione digitale.

A maggio gli eventi in calendario saranno molteplici: si parte con “GSE per lo sviluppo e la crescita del paese” (6 maggio), la prima tappa del roadshow GIOIN (15 maggio), organizzato in collaborazione con Digital Magics sui temi dell’Open Innovation, mentre il 25 e 26 maggio si terrà la due giorni del BUSINESS TECH FORUM con un intenso programma di incontri online.

Fitto il calendario degli eventi previsti a giugno e luglio , tra cui le ulteriori tappe di GIOIN e la partenza di INNOVATION DAYS che, dopo il grande successo dello scorso anno, si pone come vero e proprio punto di riferimento per il confronto con le eccellenze imprenditoriali ed istituzionali del territorio e che quest’anno si focalizzerà sui temi relativi all’Italia che riparte. Nutrita l’offerta dei Summit verticali dedicati all’approfondimento ed all’analisi delle singole Industry come il DESIGN SUMMIT e il FOOD & MADE IN ITALY SUMMIT e i primi appuntamenti della fortunata serie “DONNE DI…”.

Nella seconda parte dell’anno, da settembre in poi , il calendario prevedrà un mix tra eventi digitali e eventi fisici, questi ultimi pensati per essere comunque riconvertibili in formato digitale, senza necessità di riprogrammazione, nel caso in cui, per l’evoluzione della situazione sanitaria, non fosse possibile o consigliabile realizzarli fisicamente.