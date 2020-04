Havas Milan, Manfredi Calabrò nuovo CEO

Già Direttore Generale dallo scorso aprile, Manfredi Calabrò è stato nominato nuovo CEO di Havas Milan per le sedi di Roma e Milano.

Il manager prende il posto di Dario Mezzano, passato alla presidenza societaria delle divisioni Advertising, PR ed Event. Il nuovo ruolo permetterà a Mezzano la possobilità di gestire attivamente lo sviluppo del portfolio della clientela associata.

Come riportato da Primaonline, le parole del presidente di Havas Milan in merito alla nomina: “Manfredi Calabrò rappresenta bene lo spirito, il rigore e la forza che animano Havas Milan: una società con trentasette anni di vita sempre in crescita e buona salute. Sono certo che saprà dare altri numerosi lustri a questa bella nostra storia”.