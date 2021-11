hayu porta il mondo dei reality in streaming sulle Smart TV

hayu, l'app di Reality TV debutta su LG TV con webOS

I fan dei reality TV che desiderano la loro dose quotidiana di dramma con The Real Housewives, guardare Below Deck o fare binge-watch con tutte le stagioni di Al passo con i Kardashian, ora potrannno farlo più facilmente che mai. NBCUniversal ha annunciato che hayu – il servizio di video-on-demand in abbonamento (SVOD) interamente dedicato ai Reality show e senza pubblicità e disponibile anche in Italia – è ora disponibile su LG TV con webOS 4.0 tramite webOS 6.0.

Gli amanti dei reality possono ora guardare i loro contenuti preferiti in 27 territori tramite l'app hayu. Gli abbonati possono accedere al servizio in più modi dall’Australia, Austria, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Olanda, Norvegia, Filippine, Polonia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

hayu, quanto costa abbonarsi al servizio in streaming

Rivolto all'ampia base di telespettatori appassionati di reality, hayu offre oltre 8.000 episodi* dei migliori contenuti di reality show. Il servizio offre un'ampia scelta, con una grande varietà di sottogeneri non sceneggiati in lingua inglese tra cui: Home and Design, Dating, Cooking, Crime, e Fashion. Hayu offre un'ampia gamma di contenuti per i fan dei reality, e gli abbonati non devono preoccuparsi degli spoiler perché la stragrande maggioranza degli show americani sono disponibili su hayu lo stesso giorno della loro trasmissione negli Stati Uniti. In più mercati hayu si è distinto come il servizio must-have per tutti i reality. I fan dei reality a livello globale possono ora abbonarsi per 4,99 £ al mese*, con un mese di prova gratuita.