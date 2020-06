Hi-tech, da Taiwan la tecnologia che si prende cura del pianeta

Soluzioni tecnologiche e innovative per la sicurezza della persona, cura del pianeta, protezione ambientale, riciclo dei materiali. Sono questi i valori alla base dei nuovi prodotti hi-tech made in Taiwan che verranno presentati in due web-conference organizzate dalla Rappresentanza della Camera di Commercio di Taiwan in Italia, TAITRA – Taiwan External Trade Development Council. Un Ente no-profit per lo sviluppo del commercio estero di Taiwan.

Giovedì 18 Giugno – Ore 9:00: Taiwan Antivirus Plumbing Ware

Mercoledì 24 Giugno – Ore 9:00 Taiwan Power Battery Solution