Huawei lancerà il suo nuovo sistema operativo il 2 giugno

La cinese Huawei lancerà la prossima settimana il sistema operativo mobile HarmonyOS, sviluppato dopo aver perso l'accesso ad Android a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Lo riferiscono i media cinesi citando un messaggio pubblicato dall'account ufficiale su Weibo - l'equivalente cinese di Twitter - in cui si annuncia un evento di presentazione il 2 giugno. HarmonyOS, chiamato Hongmeng in cinese, era già stato lanciato per altri tipi di dispositivi come tablet o "indossabili" nell'agosto 2019. La società prevede che oltre 300 milioni di dispositivi funzioneranno su HarmonyOS entro la fine di quest'anno, di cui circa un terzo - precisa l'agenzia di stampa Xinhua - sarebbero dispositivi di altre società che lo incorporerebbero come sistema operativo.

Il fondatore e CEO di Huawei Ren Zhengfei ha diffuso in azienda una nota in cui esorta a diventare un leader nel software, citando gli sforzi compiuti per sviluppare il sistema operativo HarmonyOS e gli Huawei Mobile Services (HMS) oltre a Mindspore. Nella nota, riferisce Mobile World Live, Ren ha osservato che Huawei deve espandere i suoi sforzi per far prosperare le piattaforme, sottolineando che "gli Stati Uniti avranno pochissimo controllo sul nostro sviluppo futuro e noi avremo molta autonomia".

La prima mossa, ha aggiunto, sarà creare un team diversificato per lo sviluppo di software. Le sanzioni statunitensi impediscono a Huawei di utilizzare le app di Google nei suoi smartphone e questa limitazione ha già avuto un impatto devastante sul mercato consumer. Huawei sta anche sviluppando componenti per l'industria automobilistica, potenzialmente un tentativo di guadagnare terreno in un settore non influenzato dall'azione degli Stati Uniti.