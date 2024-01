I Cesaroni tornano su Canale 5, la nuova stagione si farà. Ma senza Eva

I Cesaroni, confermata la settima stagione. Al via le riprese a giugno 2024

La settima stagione de “I Cesaroni” si farà. A confermarlo è Antonello Fassari - il verace fratello di Giulio Cesaroni, interpretato da Claudio Amendola - in una intervista a Repubblica: “A giugno tornerò sul set alla Garbatella”. Già tempo fa, anche Claudio Amendola si era già aperto alla possibilità di un grande ritorno sul piccolo schermo. A Verissimo aveva detto: "Belli i Cesaroni eh? Mah, chissà…”.

E anche la produttrice Verdiana Bixio di Publispei aveva spiegato: “Sono molti anni che i fan ci chiedono una nuova stagione, non avrebbe senso da parte nostra ignorare una così forte richiesta. La nostra mission è emozionare il pubblico con storie che tocchino il cuore di chi le guarda, proprio per questo con un brand come I Cesaroni ci vuole una storia forte… se ci sarà… si farà”.

“Sono contento del ritorno. I Cesaroni sono stati un fenomeno fortissimo - ha detto Fassari - Ma non so molto altro, per ora. Il format spagnolo da cui eravamo partiti era perfetto: toccavamo temi come la fecondazione assistita, il ragazzo che arriva col preservativo... Cose vere. Avevo 54 anni quando partimmo nel 2006, oggi ne ho 71: per forza cambierà qualcosa anche nel personaggio. Gli spagnoli furono intelligenti a inventarsi un cinquantenne così, tirchio e vergine. Il tormentone “che amarezza” invece è mio, che poi non è una battuta, è più una sentenza filosofica”.

Ma nell’entusiasmo si fanno spazio anche alcune cattive notizie. Il ritorno dei Cesaroni non garantisce il ritorno di tutti gli attori protagonisti della serie. Alessandra Mastronardi, Eva nella serie, aveva già declinato l'offerta quest'autunno, quando disse: “Se i Cesaroni dovessero tornare, non ci sarei. Non ha senso riprendere la storia di Eva Cudicini».