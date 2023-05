I Maneskin colpiscono ancora: bufera sulla nuova foto nuda di Damiano

I Maneskin sempre più irriverenti: la nuova foto di Damiano fa discutere

Una foto ha fatto impazzire i social in queste ultime ore: Damiano David, frontman dei Maneskin, la band romana vicitrice di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest nel 2021 con il successo "Zitti e buoni", si è mostrato completamente nudo sui suoi social.

"La fine del tour significa che mi posso mettere nudo a fumare spinelli tutto il giorno" ha scritto Damiano sul suo profilo Instagram a corredo della foto 'irriverente'. Nello scatto, censurato con una emoji a forma di cuore nero sulle parti intime, il cantante tiene in effetti uno spinello tra le labbra. Inevitabile che la foto, oltre a una pioggia di like, scatenasse un putiferio, tra i commenti di apprezzamento per la scelta coraggiosa (e hot) dello scatto, e le critiche per quel dettaglio sulla droga leggera così liberamente esposto. Tra questi è spiccato il commento di Lazza, il rapper classificatosi secondo a Sanremo 2023: "Stai sempre con il c.... all'aria oh", ironia (chissà) a cui Damiano non ha replicato.