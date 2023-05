Tensione tra Damiano dei Maneskin e Lazza: "Stai sempre col cazzo di fuori"

Damiano David nudo su Instagram, poi il commento di Lazza. E i fan: "Individioso"

Battuta o stoccata? Damiano dei Maneskin, eccentrico frontman della rock-band romana, ha lasciato di stucco il pubblico dei social con una foto a di poco “bollente”. Immortalato con uno spinello in bocca, il cantante appare su Instagram completamente nudo e con le gambe aperte sul letto. A coprire le parti intime, solo l’emoji di un cuore nero.

A corredo della foto, Damiano scrive (forse) un po’ ironico: “Il tour è finito, significa che sarò nudo a fumare canne tutto il giorno". Come ci si poteva immaginare, il post del cantante è stato travolto da uno tsunami di commenti dei fan (estasiati per la foto piccante) e mi piace. Ma a commentare la foto non sono stati solo i fan dei Maneskin e, in particolare, del frontman romano.

Infatti, a commentare il post su Instagram è stato un altro “pezzo da 90” del nuovo corso della musica italiana. Il rapper Lazza, arrivato secondo al Festival di Sanremo 2023 dietro Marco Mengoni, ha scritto: “Stai sempre cazz’all’aria oh”.

Ma la reazione del rapper milanese ha destato non pochi dubbi. Da una parte, c’è chi sostiene che la risposta di Lazza fosse solo un modo, forse non troppo elegante, di scherzare con il “collega”. Altri, invece, forse i più maligni, sostengono che il commento di Lazza sia un chiaro attacco contro Damiano David. E tra chi sostiene questa tesi, tra i fan c'è anche chi accusa il rapper di essere "invidioso", pungendo con affermazioni del tipo "c'è chi può e chi non può...".

A riprova della seconda teoria, il fatto che la rockstar dei Maneskin non abbia reagito al commento né con un like, né tantomeno con una risposta scritta. Tensione tra i due o solo semplice ironia tra ragazzi? Non è ancora dato saperlo. Non resta che aspettare una replica da parte di Damiano o un chiarimento del rapper a riguardo…