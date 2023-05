Gialappa's boom, ascolti tv sfondano il muro del 6% col debutto di GialappaShow

GialappaShow, ascolti tv boom al debutto della Gialappa's su TV8 e Sky

Ottimo debutto per GialappaShow, il nuovo programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto da Mago Forest, affiancato nella puntata di domenica 21 maggio da Paola Di Benedetto. La prima puntata dello show - su TV8 e su Sky Uno/+1 e on demand - ha registrato complessivamente 1.505.000 spettatori medi. Nel dettaglio, il solo primo passaggio su TV8 e in simulcast su Sky Uno ha raccolto complessivamente 1.101.000 spettatori medi con una share del 6,12% (TV8 ha totalizzato 899mila spettatori medi e 5% di share, su Sky Uno invece 202mila e 1,12% di share).

GialappaShow boom sui social

Domenica 21 maggio boom anche sui social: l’hashtag ufficiale #GialappaShow è stato in tendenza per tutta la serata, posizionandosi al primo posto poco dopo la partenza del programma e rimanendo comunque sul podio fino a lunedì mattina. Tra i comici apparsi nel corso della puntata, Brenda Lodigiani nei panni di Orietta Berti e Ubaldo Pantani che imitava Massimo Giletti, Marcello Cesena con il primo episodio della nuova serie di Sensualità a Corte, Antonio Ornano, Stefano Rapone, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon; e ancora, altri comici per la prima volta con la Gialappa’s Band come Alessandro Betti, Toni Bonji e Valentina Barbieri (che, nei panni di Francesca Fagnani, ha proposto “Berve”). In studio anche i Neri Per Caso e il Maestro Vittorio Cosma.

Gialappashow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson, scritto con Adriano Roncari, Michele Foresta e Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois. La regia è di Andrea Fantonelli.

