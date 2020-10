I migliori fashion influencer italiani su Instagram. Sul podio Chiara Ferragni

Buzzoole, con i dati dell'Osservatorio sull’Influencer Marketing, ha aggiornato la classifica, o meglio le due classifiche, in 'star' (influencer con più di 100.000 follower) e 'rising star' (influencer con più di 100.000 follower) dei migliori creator della moda italiana, in base alla loro capacità di generare interazioni. Tra le novità di quest’anno, l’ingresso delle tiktoker più famose nel panorama di Instagram Marta Losito ed Elisa Maino, conosciute grazie al successo di Musical.ly.

Fashion influencer: la classifica ‘star’

Sul podio delle ‘star’ influencer c'è Chiara Ferragni con una media di oltre 450.000 interazioni. Risultato che è cresciuto quasi del 10% in più rispetto allo scorso anno e che quasi raddoppia le performance ottenute dalla seconda in classifica, Marta Losito. Quest’ultima, conta circa 260.000 interazioni e il 2% di follower in più rispetto all’inizio del mese.

Sul podio, in terza posizione, Elisa Maino con circa 220.000 interazioni medie e 42.000 nuovi seguaci.

La new entry in quarta posizione è Beatrice Valli, con 172.000 interazioni medie e circa 29.000 nuovi follower rispetto all’inizio del mese.

Si conferma la quinta posizione per la più piccola di casa Ferragni, Valentina Ferragni, con 149.000 interazioni medie, una crescita di engagement per post di circa il 19% in più rispetto alla classifica 2019.

Fashion influencer: la classifica ‘Rising Star’

Tre nuovi ingressi tra le 'Rising Star'. Sul podio si posiziona Corinne Mazzoli che ha ottenuto 8.700 interazioni in media rispetto ai post pubblicati, raggiungendo il 12% di follower in più rispetto all’inizio del mese.

Secondo posto per Elisabetta Laterza con circa 4.800 interazioni medie ed il 6% di follower in più rispetto all’inizio del mese.

Sul podio anche Gloria Schito con 4.722 interazioni medie ed oltre il 5% di follower in più ottenuti dall’inizio del mese.

Al quarto e quinto posto si trovano Fabrizia De Leo e Alessandra Ventura. La prima con 4.660 interazioni medie e con 49 follower in più rispetto ad inizio mese. La seconda con quasi 4.400 interazioni medie ed oltre 3.000 nuovi follower.