I pantaloncini inguinali da uomo di Shein sconvolgono i social: "Rischia di uscire il..."

Shein, i pantaloncini inguinali da uomo presi di mira dagli utenti del web

I pantaloncini inguinali da uomo conquistano l’estate 2023. Shein, il colosso cinese del fast fashion, ha creato una vera e propria tendenza per i mesi più caldi dell’anno lanciano dei pantaloncini di jeans inguinali per uomo. Disponibili in diversi colori e a un prezzo piuttosto basso (circa 12 euro), oltre Manica sono già andati a ruba, andando in sold-out nel giro di poco tempo.

Ma oltre che negli armadi, questi pantaloncini sono finiti soprattutto sui social. E i commenti degli utenti non sono esattamente positivi. “Ma chi mai potrebbe indossare una cosa del genere?”, si chiede un utente. “Sono disgustosi…”, si legge su Twitter.

E un altro utente avverte: “Il rischio che esca qualcosa mi sembra evidente”, “Li mettesse mio marito avrei gli incubi tutta la notte”, ironizza invece una signora. Insomma, per quanto di successo, il prodotto di Shein ha attirato su di sé un mare di commenti negativi, ma forse proprio grazie a questo non avranno bisogno di pubblicità…