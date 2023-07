Elodie bollente a Capri, il vestitino non copre... si vede tutto. FOTO

Elodie, che curve! Il vestito lascia vedere tutto, lato b da urlo

Elodie fa impazzire i fan dei social. Al mare in dolce compagnia del fidanzato Andrea Iannone, la cantante romana si sta godendo il meritato riposo in attesa della nuova stagione musicale. E volendo condividere con i propri follower le sue vacanze, l'artista ha pubblicato delle foto in barca a Capri che hanno fatto perdere la testa ai propri seguaci di Instagram.

Tra i commenti, infatti, sono molti gli utenti che fanno i complimenti alla cantante.

"Elodea", commenta un utente facendo risaltare la bellezza e sensualità della cantante. "Sei bellissima, emani una luce unica al mondo", commenta invece un altro affettuoso follower. E, ancora, "La mia eterosessualità ha abbandonato la chat", scrive scherzosamente una seguace rimasta inevitabilmente ammaliata dalla perfetta forma fisica della cantante romana.