Ibrahimovic: "Era meglio se rimanevi a Milano". Ambrosini massacra Zlatan sui monti

Ambrosini prende in giro Zlatan Ibrahimovic, stanco durante una gita in montagna: "Te l’ho detto che era meglio se rimanevi a Milano"

Sembrerebbe che nulla possa scalfire la tempra di Zlatan Ibrahimovic ma questa volta l'ex campione si è dovuto arrendere alla montagna. Il dirigente del Milan in attesa della seconda giornata di campionato, chiusa con una sconfitta in casa con il Parma per i rossoneri, ha trascorso qualche giorno in montagna in compagnia dell'ex compagno di squadra e amico Massimo Ambrosini.

Zlatan Ibrahimovic è stato immortalato mentre a fatica scala un sentiero, accompagnato dagli sfottò del commentatore di DAZN. "Te l’ho detto che era meglio se rimanevi a Milano". Nei commenti al video condiviso su Instagram non mancano i commenti a difesa dell'ex attaccante: "Sono queste le ultime parole di Max, prima sparire tra le vette; Zlatan no stanco. Zlatan cerca funghi".