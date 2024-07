Ikea lancia i suoi pannelli solari low cost: ecco come funzionano

Fotovoltaico, i pannelli solari di Ikea sono facili da installare e hanno un prezzo altamente competitivo anche grazie alle detrazioni fiscali

Anche Ikea si lancia nel mercato del fotovoltaico con una nuova soluzione che, come da tradizione, punta sul prezzo basso e la facilità di installazione. D'altronde l'azienda ha sempre mostrato un certo interesse nei confronti dell'innovazione, in particolare quando si tratta di sostenibilità ambientale.

I pannelli solari di Ikea si chiamano SOLSTRÅLE e sono una soluzione conveniente per produrre energia e ridurre la spesa in bolletta. La tecnologia del colosso svedese, realizzata in collaborazione con Svea Solar, gode di detrazioni fiscali fino al 50% dell'investimento e include anche un servizio di assistenza post vendita completo con consulenza iniziale per l'installazione e manutenzione dell'impianto solare.

SOLSTRÅLE permettono di produrre 1,9 kWp, sufficienti per il fabbisogno energetico di una famiglia media. Il prezzo è di 4.899 euro IVA inclusa.