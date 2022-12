Il Celeste - Roberto Formigoni, svelato il trailer del biopic di Nove

Svelato il trailer del biopic di Nove su Roberto Formigoni

Per il ciclo Nove Racconta, Nove svela il trailer de “Il Celeste - Roberto Formigoni”, un racconto inedito sul Governatore lombardo tra i maggiori protagonisti della storia politica e del costume italiani. Con una lunga ed esclusiva intervista a Formigoni e le testimonianze inedite di amici e oppositori, il documentario sul Celestearriva il 4 gennaio alle 21.25 in prima tv esclusiva sul Nove e disponibile su discovery+.

“Il Celeste”, prodotto da Giulia Cerulli per Videa Next Station e scritto da Carmen Vogani con Danilo Chirico, Marco Carta e Lorenzo Avola, propone un racconto inedito, che ripercorre l’intera parabola politica e umana di Formigoni, anche attraverso le sue contraddizioni: dai primi passi nel movimento di Comunione e Liberazione, all’ascesa al potere in Regione Lombardia, dalle lussuose villeggiature in barca al racconto delle storture e le polemiche sul suo sistema di potere, fino agli arresti domiciliari e la condizione di oggi, nella quale il Celeste, pur con aspetto meno lucido dei tempi d’oro, non sembra perdere lo stesso orgoglio di sempre nel rivendicare le proprie posizioni e idee.

“Il Celeste - Roberto Formigoni” (80’) è un docufilm originale prodotto da Videa Next Station per Warner Bros. Discovery, scritto da Carmen Vogani con Danilo Chirico, Marco Carta e Lorenzo Avola, regia di Giulia Cerulli e montaggio di Simone Mele, visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.