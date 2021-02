Gen Z? No, ora tocca alla gen now . Il futuro in 100 influencer under 28

Le idee che cambieranno il mondo nel prossimo futuro potrebbero essere già sul nuovo numero di Cosmopolitan, in uscita il 16 febbraio. Il brand di Hearst Italia si conferma come aggregatore straordinario della gen now (gen z, young millennials) con un progetto multipiattaforma: protagonisti 100 giovani leader under 28. Imprenditori, influencer, creativi che hanno voluto condividere con la community di Cosmo la loro idea per migliorare il mondo.

Sul numero in un servizio speciale sono raccolte le testimonianze dei 100 under 28: sportivi, chef, scrittori, rapper, imprenditori, stilisti, tiktoker. Personalità che spesso si misurano in "k" di followers su IG. Qualche esempio: Sespo, creator digitale tema comedy, Maneskin, Imen Jane, influencer economica e fondatrice di Will.Ita, Chadia, Beatrice Bruschi, attrice, Federica Gasbarro, ambientalista e saggista, Filippo Tortu, primatista 100 metri e qualificato per Tokyo 2021, Federica Carta, cantautrice, Valeria Cagnina, imprenditrice tech (co-founder di OFpassiON), Ted speaker, inserita fra i Forbes Under30, Nicole Rossi, vincitrice di Pechino express e scrittrice, Fresh Mula, rapper, Franco Morbidelli, pilota Moto GP, Antonia Fotaras, attrice e Michele Bravi.

L'operazione si riflette con 100 identity card che verranno raccolte all'interno di una collection e sarà possibile condividere sui social, ma non solo. 100 personalità verranno coinvolte nella produzione di contenuti video ad hoc per IGTV (IGTV interview). Tutto il progetto sarà ben visibile già dalla Home Page e spinto su social media e newsletters oltre che sulle pagine di diversi protagonisti dell'iniziativa.

La direttrice di Cosmopolitan, Francesca Delogu, rivela un particolare importante parlando dei contenuti usciti dalle 100 interviste "Spoiler: nessuno nomina soldi o successo. Leggerai parole come empatia, inclusione, connessioni, cura dell'ambiente". Insomma la gen now promette di salvare davvero il Pianeta.