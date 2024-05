Il Gusto, Cozzella verso la direzione dopo le dimissioni di Ferrua. Rumor

Il Gusto, Eleonora Cozzella verso la direzione dopo le dimissioni di Ferrua. Ecco chi è

Eleonora Cozzella potrebbe essere la prossima direttrice de Il Gusto. Questo dopo le dimissioni del giornalista Luca Ferrua, indagato nel caso sul fritto misto piemontese. La decisione, però, non è ancora stata presa ufficialmente. In ogni caso, oltre a essere una autorevole firma dell'hub enogastronomico del Gruppo Gedi (e prima di Repubblica), Cozzella è probabilmente la scelta "interna" che sembra avere più senso al momento e quella più accreditata. A riportarlo è il Gambero Rosso.

Eleonora Cozzella è una giornalista che non ha bisogno di molte presentazioni nel mondo del Food&Wine. Riprendiamo dal sito della università Luiss Guido Carli il suo curriculum ufficiale: "Laureata in Filosofia, con Master in giornalismo alla Luiss, è un’appassionata conoscitrice della tradizione enogastronomica italiana, degustatrice e critico gastronomico per professione, sommelier per passione. Collabora da quindici anni con i siti dedicati al food del gruppo Gedi, dall’originario Kataweb Cucina all’attuale “Il Gusto”. Firma per La Repubblica la newsletter deGusto, è tra le voci di Repubblica con il podcast Questioni di Gusto e collabora con riviste italiane e internazionali sui temi dell’agroalimentare e della gastronomia. Da dodici anni ispettrice per la guida I Ristoranti d’Italia dell’Espresso, il suo viaggiare e conoscere le cucine del mondo l’ha portata a capo della giuria italiana dell’Academy internazionale del più prestigioso riconoscimento mondiale per la ristorazione: The World’s 50 Best Restaurants. Premiata come miglior giornalista gastronomica per la guida di Identità Golose già nel 2010, negli anni è stata ospite di diversi programmi tv: come esperta a Uno Mattina e La Prova del Cuoco, come giudice a Hell’s kitchen, Masterchef, e The Final Table su Netflix. È anche chiamata a moderare dibattiti, tenere conferenze e lezioni in corsi professionali e universitari sui temi della critica gastronomica e della storia della gastronomia. Con il libro Pasta Revolution è stata finalista del premio Bancarella Cucina e La Carbonara Perfetta gli è valso il primo posto ai CookBook Awards e il Prix De La Littérature Gastronomique, conferito dall’Acadèmie Internationale de la Gastronomie".