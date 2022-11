Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7-11 novembre 2022: Marco ha di fronte una scelta difficile. Salvo è a pezzi per la situazione con Anna

Riparte una nuova settimana per il Paradiso delle Signore, la serie TV italiana diretta da Monica Vullo e tra le più seguite sulla prima rete. Ecco le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 7 novembre 2022 all'11 novembre 2022. La situazione per Marco si sta facendo insostenibile, tanto da pensare di lasciare il giornalismo. Inanto Adelaide e Umberto continuano il loro scontro mentre Salvo è ancora distrutto dalla rottura con Anna. Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì all 16.05 su Rai1.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni 7-11 novembre 2022

Ecco di seguito il riassunto delle puntate che andranno in onda dal 7 all'11 novembre su Rai1:

Riassunto puntata de Il Paradiso delle Signore di lunedì 7 novembre 2022

A causa del pezzo sul Vajon, Marco è entrato in conflitto con Tancredi e Umberto ma allo stesso tempo si è avvicinato a Vittorio e Roberto. Maria invece chiede aiuto ad Armando per l'articolo da presentare a Floro. Umberto umilia Ezio. Adelaide cerca il sostegno di Vittorio nel suo sconto con Umberto ma lui non vuole entrare nella diatriba. Salvo saluta per sempre Anna e poi si sfoga con Marcello.

Riassunto puntata de Il Paradiso delle Signore di martedì 8 novembre 2022

Salvo ha il sostegno di tutti ma non vuole aprirsi dopo la rottura con Anna. Gemma e Stefania stanno per organizzare qualcosa di bello per i loro genitori ma nel frattempo Ezio si sfoga con Gloria in merito al suo scontro con Umberto. Vito prova a esaudire un desiderio di Maria. Vittorio è sorpreso da una brillante idea di Matilde.

Riassunto puntata de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 9 novembre 2022

Adelaide scopre che Tancredi sta cercando di mettere i bastoni tra le ruote a Marco. La Contessa cerca quindi nuovi incontri. Elivira avrebbe trovato il modo per tirare su il morale a Salvo ma lui la maltratta. Vittorio appoggia Ezio. Vito prepara una sorpresa per Maria ma non vuole far sapere che c'è lui dietro. Vittorio ammette con Roberto di amare Matilde.

Riassunto puntata de Il Paradiso delle Signore di giovedì 10 novembre 2022

Vittorio non ha la forza di mostrare i suoi sentimenti a Matilde e quindi l'allontana. Flora si attacca a Maria e Vito scopre cosa l'appassiona. Elvira è triste per la situazione di Salvo così Irene prova a parlargli per chiarire la situazione. Adelaide attacca Uberto per avr rovinato la vita di Marco, che disperato per non riuscire a trovare un nuovo lavoro, afferma a Stefania che lascerà il giornalismo.

Riassunto puntata de Il Paradiso delle Signore di venerdì 11 novembre 2022

Vittorio, Matilde e Stefania si impegnano per dissuadere Marco dal lasciare il giornalismo. Nel frattempo Salvo decide di raggiungere Agnese e Tina a Londra per non dover pensare ad Anna. Prima della partenza però ha un pensiero speciale per Elvira. Flora continua a rimandare la visione dei modelli di Maria anche se la giovane li ha già presentati. Vito tenta un gesto avventanto per amore della Puglisi mentre Vittorio offre ospitalità a Ezio. Nel frattempo, Marcello si accorge della tristezza di Adelaide e cerca di risollevarle il morale.