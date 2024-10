Il Secolo XIX passa a Msc di Aponte, Gedi incassa quasi 9 milioni di euro. Le cifre dell'affare

A fine settembre si è conclusa la vendita di Il Secolo XIX e di altre quattro pubblicazioni collegate, dal gruppo GEDI al gruppo MSC di Gianluigi Aponte. L'operazione era stata annunciata il 27 marzo da GEDI, gruppo editoriale presieduto dall'amministratore delegato Maurizio Scanavino (anche AD della Juventus) e controllato da Exor, la holding degli Agnelli-Elkann. Il closing è avvenuto il 25 settembre con la firma degli atti notarili, come rivelano i documenti consultati da Calcio e Finanza.

Le testate coinvolte nell'operazione sono "Il Secolo XIX", "Il Secolo XIX del Lunedì", "The MediTelegraph", "L’Avvisatore Marittimo" e "l’Automazione Navale Tecnologie per il Mare & Trasporti", passate da GEDI a MSC attraverso la holding lussemburghese Investment Holding Limited SARL.

La transazione, scrive Calcio e Finanza, include anche A. Manzoni & C. Spa, responsabile della raccolta pubblicitaria locale, che sarà ceduta successivamente a MSC per un valore totale stimato di 11 milioni di euro, anche se il corrispettivo effettivamente incassato da GEDI è stato di 8,9 milioni di euro. Questa somma si suddivide in 8,7 milioni per il "Ramo d’Azienda Editoria" e circa 225mila euro per il "Ramo d’Azienda Digitale".

Con questa cessione, GEDI intende concentrarsi maggiormente sui quotidiani nazionali e sfruttare le opportunità della transizione digitale, mantenendo l'identità delle sue principali testate, La Repubblica e La Stampa. Inoltre, punta a sviluppare nuove iniziative nel campo dell'intrattenimento, grazie alle proprie stazioni radio (Deejay, Capital e m2o), per costruire una media company digitale forte e innovativa.