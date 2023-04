Il sindaco di Venezia Brugnaro al giornalista di Report: "Siete lo schifo dell'Italia"

Il sindaco di Venezia al giornalista di Rai3: "Schifo"

“Siete lo schifo dell'Italia”. Questa la frase con cui Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, si è rivolto al giornalista di Report che gli aveva appena fatto una domanda riguardante l'aggiornamento delle pratiche antimafia sulla società "Svm", la quale ha ristrutturato e gestisce tutt'oggi la Scuola grande della Misericordia. Il tutto, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto per l'ex ospedale al Mare del Lido di Venezia presso Ca’ Farsetti.

Brugnaro, che ha comunque risposto alla domanda, si è poi scagliato contro il giornalista e il programma d’informazione condotto da Sigfrido Ranucci e in onda su Rai3. Parole, queste, che hanno scatenato l’indignazione del conduttore di Report.

“Il nostro Walter Molino ha domandato al sindaco Luigi Brugnaro se il Comune di Venezia abbia mai chiesto alla prefettura di aggiornare la pratica antimafia sulla società Svm che ha ristrutturato e oggi gestisce con concessione quarantennale la Scuola grande della Misericordia. Soci della Svm erano la Umana di Brugnaro e il Consorzio Aedars di Pietro Tindaro Mollica”, spiega Ranucci.

“Nel 2015”, continua il giornalista, “Mollica è stato arrestato e gli furono sequestrate le quote della Svm che oggi sono in mano all'Agenzia per i beni confiscati alle mafie. Brugnaro, da sindaco di Venezia, si ritrovò ad essere al tempo stesso il concedente l'immobile e il concessionario, attraverso la Umana. Si trattava di una domanda su un argomento importante di interesse pubblico, a un amministratore pubblico, fatta anche con garbo. In questo paese fare giornalismo è diventato sempre più complicato, l'intolleranza alle domande dei giornalisti ha superato da tempo i limiti di guardia”, ha concluso il conduttore della trasmissione di Rai3.