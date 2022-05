Il Tempo, Storace lascia vicedirezione: nuova avventura a Libero come inviato

Il Tempo, Storace lascia la vicedirezione e diventa inviato di Libero

Francesco Storace saluta la redazione del Tempo, di cui è vicedirettore vicario, per andare a Libero. A segnalarlo il Foglio, secondo cui dal 30 maggio, l’ex governatore del Lazio passerà nel giornale di Alessandro Sallusti e Vittorio Feltri come inviato. Probabilmente, il gruppo Angelucci punta sull'ingresso di Storace per il rilancio del giornale dopo i deludenti risultati in termini di copie vendute.

Storace era arrivato al Tempo nel 2020, sotto la direzione di Franco Bechis, che, a sua volta, da qualche settimana ha lasciato il giornale degli Angelucci per dirigere Verità&Affari, il nuovo quotidiano economico di Maurizio Belpietro. Giornalista professionista dal 1986, Storace ha scritto a lungo sul Secolo d’Italia, di cui è stato anche direttore, e ha diretto il Giornale d’Italia, chiuso nel 2018.

