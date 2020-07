Covid-19, arriva "Il Tuo Scudo": dispositivi in rame anti virus

Una patch in rame da applicare su smartphone e tablet per eliminare virus, germi e batteri in modo veloce ed efficace. Sfruttando le proprietà antibatteriche e antivirali dell’“oro rosso” puro, i dispositivi di sicurezza creano un effetto alone che garantisce una riduzione della contaminazione di oltre il 70%, per una soluzione naturale, sostenibile e chemical free. L'idea è di “Il Tuo Scudo”, lanciata sul mercato dalla PMI innovativa Zenais.

Riconosciuto dallo European Copper Institute, il rame riciclabile utilizzato da “Il Tuo Scudo” crea una protezione naturale dagli agenti patogeni ed è facilmente applicabile su qualsiasi dispositivo o superficie grazie alla pratica banda adesiva. Come riconosce anche l’Environmental Protection Agency (EPA), il rame gode di proprietà antibatteriche che contribuiscono alla salvaguardia della salute umana.

“Partendo dalle ricerche dell’Università di Southampton sulle capacità antibatteriche del rame di prevenire la diffusione di virus respiratori e dai test clinici eseguiti presso l’ospedale Selly Oak di Birmingham e in altre strutture degli Stati Uniti, in cui è stata evidenziata una riduzione del 90-100% del numero dei batteri rispetto alle superfici materiali convenzionali, abbiamo ideato una soluzione innovativa, efficace e sostenibile per fronteggiare i rischi di trasmissione del Covid-19 - spiega Simone Andreucci, Business Development Director in Zenais e responsabile tecnico del prodotto - L’idea di creare delle patch in rame adesive in grado di distruggere irreversibilmente il virus da applicare sui dispositivi mobili nasce dall’analisi dei dati sull’utilizzo e sulla frequenza di uso quotidiano di smartphone e tablet. Un quarto delle persone arriva ad utilizzare il telefono per ben 7 ore al giorno, e in alcuni casi entriamo in contatto con questi dispositivi fino a 1000 volte al giorno. Con Il Tuo Scudo, sarà possibile avere una maggiore protezione dai rischi di entrare in contatto con le particelle virali e fare affidamento su un effetto alone anche sui materiali circostanti fino a 50 cm di distanza”.