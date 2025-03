Innovazione e personale, Mkers rivoluziona la sua organizzazione. Più investimenti in AI e...

Mkers riorganizza la struttura aziendale e annuncia nuovi investimenti

Mkers S.p.A. realtà tutta italiana leader nel settore degli Esports e del Gaming, guidata dal Managing Director Paolo Cisaria – annuncia un’importante evoluzione della propria struttura organizzativa, puntando su risorse umane e innovazione tecnologica.

Una scelta strategica in concomitanza con l’apertura di un nuovo round di investimento, che porta la valutazione post-money dell’azienda a 15 milioni di euro, e la sottoscrizione di rilevanti accordi commerciali a livello nazionale e internazionale.

LA NUOVA ORGANIZZAZIONE DI MKERS S.P.A.

A partire da quest’anno Mkers adotterà una struttura organizzativa più solida e articolata con l’obiettivo di supportare la crescita aziendale e rispondere con maggiore efficienza alle esigenze del mercato. Il nuovo organico prevede l’integrazione di diversi dipartimenti:

- Amministrativo: responsabile della gestione finanziaria e della rendicontazione dei progetti

- Executive: incentrato sul project management e sullo sviluppo delle partnership

- Creativo: dedicato alla produzione di contenuti innovativi e al branding

- Esports: guidato da specialisti del settore per rafforzare la competitività nel gaming professionistico

- Business Development: impegnato nella crescita del volume d’affari e nell’espansione internazionale

Tra le figure professionali recentemente inserite figurano un Senior Account & Project Manager, un Event & Activation Specialist, un Digital Marketing Specialist, un Content Manager e un Partnership & Sponsorship Manager, tutti ruoli chiave per supportare le ambizioni di crescita e il consolidamento di Mkers nel panorama globale.

Per quanto riguarda la direzione creativa e la gestione del settore competitivo, sono stati confermati, rispettivamente, Marco Fresta e Diego Hicham Aazzi.

INVESTIMENTI IN TECNOLOGIA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L’innovazione è al centro della strategia di Mkers che punta a integrare l’intelligenza artificiale nei suoi flussi operativi. Attraverso tool personalizzati, l’AI verrà utilizzata per analizzare dati e ottimizzare processi interni: tutto questo permetterà una gestione più efficace dei talent, delle competizioni e delle strategie di engagement, migliorando così l’esperienza di clienti e partner. Un asset strategico sarà la piattaforma Escout.gg, una soluzione innovativa e unica nel settore degli Esports dedicata allo scouting e alla gestione dei talenti, basata su blockchain e AI per regolamentare i trasferimenti dei giocatori e offrire un sistema di valutazione oggettivo delle performance.

SUCCESSI RECENTI E NUOVE PROSPETTIVE

Il nuovo assetto organizzativo e, i relativi investimenti, si basano sulle importanti case history sviluppate nell’ultimo anno tra cui il concerto di Capo Plaza su Fortnite, (realizzato per Warner Music) che ha ridefinito il concetto di eventi virtuali; il format WePlay su DAZN, nel segno delle sinergie tra gaming e industria calcistica; l’apertura di un'unità dedicata alla pubblica amministrazione e al progetto Upside, in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy; la chiusura dell’accordo con l’Al Nassr, club calcistico saudita in cui milita Cristiano Ronaldo, per lo sviluppo di un asset condiviso negli Esports.