Insulti ai disabili, l'Ordine dei giornalisti bacchetta Concita De Gregorio

Insulti ai disabili, l'Ordine dei giornalisti gela la conduttrice di "In Onda"

La Cpo del Consiglio nazionale dell’Ordine interviene in merito al commento intitolato "Il valore di un selfie" e alla successiva replica di Concita De Gregorio. Si sottolinea l'uso inappropriato della disabilità come insulto per commentare un evento di cronaca totalmente estraneo alla stessa disabilità.

Le controversie suscitate dal commento di Concita De Gregorio ("Il valore di un selfie", pubblicato su La Repubblica il 4 agosto 2023) dimostrano quanto l'attenzione all'abilismo sia ancora radicata nella nostra cultura. Questo accade nonostante l'adozione, da parte dell'Italia nel 2007, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la quale ha spostato l'enfasi dall'approccio clinico-patologico ai diritti umani. Questa spostamento ha delineato un percorso positivo verso l'uguaglianza di opportunità e dignità.