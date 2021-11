Investimenti pubblicitari in rialzo del 19%, bene stampa e tv

Investimenti pubblicitari, mercato in crescita: a settembre balzo del 6,5%

Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia chiude il mese di settembre a +6,5%, in crescita rispetto allo stesso periodo del 2020, portando la raccolta pubblicitaria dei primi nove mesi a +19,1%. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti “Over The Top” (OTT), l’andamento nel periodo gennaio – settembre si attesta a +19,3%.

"Con il mese di settembre si conclude un terzo trimestre che si confronta con il primo trimestre post lock-down 2020. Il confronto è positivo e chiude con una crescita consolidata del +5,3% nei confronti dello stesso trimestre del 2020 (+8,1% se lo confrontiamo con il 2019) - spiega Alberto Dal Sasso, AIS Managing Director di Nielsen. Una ripresa consolidata che permette di vedere una chiusura del 2021 in crescita a doppia cifra verso il 2020.

Relativamente ai singoli mezzi, la Tv è flat a settembre e chiude il primi nove mesi a +23,9%. In crescita la stampa con i quotidiani che a settembre crescono del 4,2% (i primi nove mesi +6,0%) e i periodici del 18,3% (i primi nove mesi +4,2%). In positivo la radio a settembre,+1,1% e chiude il primi nove mesi a +12,5%.

Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell’intero universo del web advertising nei primi nove mesi dell’anno chiude con un +19,6% (+24,0% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).