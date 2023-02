Isola dei Famosi, Ilary Blasi pronta a tornare ma slitta la data. Ecco perchè

Ilary Blasi alla conduzione de L'isola dei famosi: tutto pronto per il grande ritorno. Ma occhio alle date

Ilary Blasi è pronta a tornare alla conduzione de L'Isola dei famosi. L'ex signora Totti, dopo la parentesi della separazione con Francesco e la ritrovata felicità con il nuovo fidanzato Bastian Muller, scalda i motori per un grande nuovo inizio in Mediaset. Il reality show, condotto ancora una volta dalla presentatrice romana, tornerà infatti in onda subito dopo la fine del Grande Fratello Vip, su Canale 5.

Ma occhio alle date. La partenza de l'Isola dei famosi è slittata. Secondo quanto rivela il portale Blogo, contrariamente a quanto trapelato fino alle scorse ore l’Isola non prenderà il via il lunedì 10 aprile, bensì lunedì 17 aprile. Il motivo? Lunedì 10 aprile è un giorno festivo, ovvero lunedì dell’Angelo, giorno di Pasquetta, e indubbiamente non ci sarà la stessa numerosa platea televisiva. Per questo motivo Mediaset ha deciso di spostare la data. Non ci resta quindi che attendere il grande ritorno in tv di Ilary Blasi, dopo la separazione con Francesco Totti.

Ilary Blasi torna in tv con l'Isola dei Famosi ma prima ha ricaricato le pile tra Bangkok e New York

Nel frattempo, per ricaricare al meglio le pile, l'ex letterina ha trascorso un inverno all'insegna di momenti di relax e benessere. Ultimo è stato il viaggio a Bangkok documentato interamente su Instagram.